Система ПВО сбила 155 дронов ВСУ над Россией за ночь

Силы противоздушной обороны перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотников самолетного типа над 11 российскими регионами с 20:00 четверга до 7:00 пятницы. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, БПЛА были нейтрализованы над Тверской, Тульской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

В Краснодарском крае обломки дронов повредили остекление и кровлю нескольких частных домов в Приморско-Ахтарске, уточнил региональный оперштаб. Также повреждения получили газовая труба и опора ЛЭП, но подача электроэнергии не прерывалась. Во всех случаях обошлось без пострадавших.

В Тульской области сбито 17 беспилотников, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Пострадавших и разрушений нет. В Калужской области уничтожены четыре БПЛА на окраине Обнинска и над тремя муниципальными округами, уточнил глава региона Владислав Шапша. Там также никто не пострадал, последствий на земле не зафиксировано.

На подлете к Москве поражены шесть дронов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, отметив, что на месте падения обломков работают экстренные службы.

В ночь на пятницу вводились ограничения в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский, а также в авиагаванях Калуги, Череповца, Ярославля и Сочи. Сейчас аэропорты работают штатно.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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