В Белгороде женщина погибла и еще одна ранена при ракетном ударе ВСУ

Белгород и Белгородский район минувшей ночью подвергись ракетной атаке со стороны вооруженных формирований Украины. Погибла мирная жительница, еще одна получила ранение, сообщил врио губернатора Александр Шуваев. Были серьезно повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В ряде муниципалитетов возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжением.

По информации мэр Белгорода Валентина Демидова, женщина получила осколочные ранения, находясь в автомобиле, и скончалась на месте до приезда скорой помощи.

На территории одного из инфраструктурных объектов начался пожар, на место выехали огнеборцы, уточнил региональный оперштаб.

Кроме того, осколками повреждено пять автомобилей.

Аварийные бригады уже занимаются устранением последствий ракетного удара, отметил глава Белгорода.

Врио губернатора региона заверил, что подача воды и света будет восстановлена до конца пятницы.

Белгород, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube