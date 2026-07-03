В Курской области четыре чиновника пострадали при подрыве машины на мине

В Курской области автомобиль с сотрудниками администрации Рыльского района подорвался на мине. В результате пострадали четыре человека. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Взрыв прогремел в центре города Рыльска. По данным главы региона, взрывное устройство сработало дистанционно.

«В результате ранен глава района Владимир Ковальчук: у него минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения ног», – отметил Хинштейн.

Кроме того, с ранением живота и осколками в бедре госпитализирован директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин, который находился за рулем.

Также пострадали начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС, они стояли на крыльце здания и получили акубаротравмы и слепые осколочные ранения рук и ног.

«Территория оцеплена, на месте работают саперы», – сообщил губернатор и призвал граждан быть предельно внимательными и не приближаться к подозрительным предметам.

Курск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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