В Воронеже катер сбил насмерть купающегося школьника

В Воронеже катер сбил 11-летнего мальчика, который купался в водохранилище. Судоводителя задержали.

Инцидент произошел накануне днем. 46-летний местный житель катал людей на лодке с мотором и наехал на ребенка. Винт задел голову мальчика, пострадавший впоследствии скончался.

Следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Судоводителя задержали. Предположительно, в момент происшествия мужчина был пьян. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Воронеж, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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