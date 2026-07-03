Пять человек погибли и 18 ранены при ударе ВСУ по рынку в Токмаке

В результате целенаправленной атаки ВСУ на рынок в запорожском Токмаке погибли пять жителей, еще 18 человек были ранены. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.
По его словам, пострадавшие получили ранения различной степени тяжести. Раненые продолжают поступать.
В Токмакской центральной районной больнице развернуты дополнительные операционные. Был создан штаб по оказанию медицинской и психологической помощи пострадавшим.
Балицкий поручил социальному блоку правительства региона немедленно начать работу с семьями погибших. «Все положенные выплаты будут произведены в кратчайшие сроки», – заверил он.
Украинские вооруженные формирования нанесли удар беспилотником по рынку в Токмаке днем 3 июля. На месте атаки работают оперативные службы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело теракте после удара дрона ВСУ по рынку в Токмаке. «Следователи и криминалисты совместно с оперативными службами работают на месте происшествия», – сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Мелитополь, Наталья Петрова
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