Пять человек погибли и 18 ранены при ударе ВСУ по рынку в Токмаке

В результате целенаправленной атаки ВСУ на рынок в запорожском Токмаке погибли пять жителей, еще 18 человек были ранены. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

По его словам, пострадавшие получили ранения различной степени тяжести. Раненые продолжают поступать.

В Токмакской центральной районной больнице развернуты дополнительные операционные. Был создан штаб по оказанию медицинской и психологической помощи пострадавшим.

Балицкий поручил социальному блоку правительства региона немедленно начать работу с семьями погибших. «Все положенные выплаты будут произведены в кратчайшие сроки», – заверил он.

Украинские вооруженные формирования нанесли удар беспилотником по рынку в Токмаке днем 3 июля. На месте атаки работают оперативные службы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело теракте после удара дрона ВСУ по рынку в Токмаке. «Следователи и криминалисты совместно с оперативными службами работают на месте происшествия», – сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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