В Запорожской области двое медиков скорой пострадали при ударе ВСУ

В Запорожской области в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали фельдшер и водитель скорой помощи. Об этом 3 июля сообщили в минздраве региона.
«В Веселовском муниципальном округе атакован автомобиль скорой помощи во время выезда бригады к пациенту», – говорится в сообщении.
По данным ведомства, два сотрудника получили ранения средней степени тяжести, пострадавшие госпитализированы в местную больницу. В настоящий момент жизни медиков ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что в результате целенаправленной атаки ВСУ на рынок в запорожском Токмаке погибли пять жителей, еще 18 человек были ранены. На месте атаки работают оперативные службы.
Мелитополь, Зоя Осколкова
© 2026, РИА «Новый День»