В Запорожской области двое медиков скорой пострадали при ударе ВСУ

В Запорожской области в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали фельдшер и водитель скорой помощи. Об этом 3 июля сообщили в минздраве региона.

«В Веселовском муниципальном округе атакован автомобиль скорой помощи во время выезда бригады к пациенту», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, два сотрудника получили ранения средней степени тяжести, пострадавшие госпитализированы в местную больницу. В настоящий момент жизни медиков ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в результате целенаправленной атаки ВСУ на рынок в запорожском Токмаке погибли пять жителей, еще 18 человек были ранены. На месте атаки работают оперативные службы.

Мелитополь, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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