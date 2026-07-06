Средства ПВО за ночь перехватили более 500 украинских беспилотников

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны отражали массированный налет вражеских беспилотников. По предварительным данным, четыре человека пострадали, зафиксированы разрушения инфраструктуры в трех областях.

«В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 519 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ленинградской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря», – сообщили в Минобороны РФ.

В Ярославской области силами ПВО и РЭБ сбито более 70 дронов. По словам губернатора Михаила Евраева, два человека получили осколочные ранения. Оба госпитализированы, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что за сутки ВСУ 47 раз атаковали территорию региона. Противник совершил один обстрел с применением авиации. «В Белгородском округе пострадала мирная жительница. Она продолжает амбулаторное лечение. В Грайворонском округе получил ранение глава округа. Ему оказывают медицинскую помощь в областной клинической больнице», – отметил Шуваев.

Падение фрагментов БПЛА зафиксированы в районе Лужского полигона, а также портов Усть-Луга и Высоцк в Ленинградской области. «По предварительным данным, никто не пострадал. Информация уточняется», – сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Кроме того, ночью Росавиация в целях безопасности вводила ограничения в аэропортах Бугульмы, Нижнекамска, Казани, Самары, Ульяновская, Череповца, Екатеринбурга, Перми, Ижевска, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Уфы, Пскова, Волгограда, Пензы, Саратова, Иваново, Ярославля. К утру большая часть воздушных гаваней работает в штатном режиме.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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