В Подмосковье девочку-подростка задержали за поджог АЗС

В Московской области неизвестные заставили 16-летнюю девочку поджечь автозаправку. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возгорание произошло на АЗС в Щелково. В результате инцидента выгорела заправочная колонка, пострадавших нет. Полицейские задержали 16-летнюю подозреваемую.

«В ходе опроса в присутствии законных представителей девушка пояснила, что действовала под влиянием неизвестных лиц, которые давали ей указания по мобильному телефону», – сообщила Волк.

Уголовные дела возбуждены по ст. 30 и 167 («Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества») и по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Москва, Зоя Осколкова

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