В аварии с автобусом под Воронежем пострадали 19 человек

В Воронежской области пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. В результате пострадали 19 человек, в том числе 11 несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело.
ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» в Бобровском районе. Предположительно, 62-летний водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию.
В транспорте находилось 26 пассажиров, 19 из них понадобилась медицинская помощь. Семерых отправили на амбулаторное лечение, остальных доставили в медучреждение.
Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).
Воронеж, Зоя Осколкова
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