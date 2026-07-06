В аварии с автобусом под Воронежем пострадали 19 человек

В Воронежской области пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. В результате пострадали 19 человек, в том числе 11 несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело.

ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» в Бобровском районе. Предположительно, 62-летний водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию.

В транспорте находилось 26 пассажиров, 19 из них понадобилась медицинская помощь. Семерых отправили на амбулаторное лечение, остальных доставили в медучреждение.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Воронеж, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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