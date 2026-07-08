Житель Саратовской области погиб во время ночного налета дронов

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили более 400 украинских беспилотников. Есть пострадавшие и повреждения инфраструктуры. В Саратовской области один человек погиб.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, в период с 20.00 мск 7 июля до 8.00 мск 8 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 415 украинских дронов над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.

«В результате атаки вражеских БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Есть пострадавшие, всем им оказывается необходимая медпомощь. Один человек погиб», – сообщил губернатор Роман Бусаргин. Глава региона пообещал оказать поддержку семье погибшего.

В Ростовской области беспилотники атаковали два танкера в Таганрогском заливе. «Два человека получили незначительные ранения. Одному оказана медицинская помощь на месте, другой был доставлен в больницу, врачи оказали всю необходимую помощь. Оба пострадавших от госпитализации отказались. На одном из судов пришлось эвакуировать экипаж», – сообщил губернатор Юрий Слюсарь, добавив, что танкеры были пустые, розлива нефтепродуктов не произошло.

В Запорожской области в результате атаки произошло частичное отключение электроснабжения. «Энергетики работают над стабилизацией работы энергосистемы», – сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Кроме того, сегодня ночью Росавиация в целях безопасности вводила ограничения на работу аэропортов Ижевска, Оренбурга, Уфы, Сочи, Бугульмы, Нижнекамска, Череповца, Казани, Чебоксар, Самары, Ульяновска, Пензы, Саратова, а также столичных Внуково и Домодедово.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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