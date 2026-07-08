В Курской области ребенок и беременная женщина пострадали из-за удара ВСУ по АЗС

В Курской области ВСУ нанесли удар по автозаправочной станции. В результате пострадали три человека, в том числе маленький ребенок. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Удар пришел по АЗС в Октябрьском районе. «К сожалению, пострадали три человека, в их числе – ребенок и беременная женщина. У 2-летнего мальчика и его 40-летней мамы слепые осколочные ранения. У 41-летнего мужчины также осколочные ранения. Их всех доставляют в Курскую областную больницу», – сообщил глава региона.

На АЗС серьезных повреждений нет, сработали меры пассивной защиты. В ближайшее время работа заправки возобновится.

«Враг сознательно выбивает нашу инфраструктуру, чтобы оставить людей без топлива. Вместе с собственниками АЗС будем наращивать защищенность объектов энергетики – только накануне я обсуждал этот вопрос в Правительстве России», – добавил Хинштейн.

Курск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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