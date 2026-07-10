В Москве 25 человек пострадали в аварии с автобусом

В Москве пассажирский автобус столкнулся с «Газелью» и влетел в рекламный щит. По предварительным данным, пострадали 25 человек.

ДТП произошло сегодня утром на Нижегородской улице. Как уточнили в «Мосгортрансе», водитель «Газели», нарушив правила, подрезал автобус. Чтобы избежать столкновения, водитель транспорта выехал на газон, где столкнулся с препятствием.

Различные травмы получили 25 человек, 11 пострадавших доставлены в больницу.

В столичном дептрансе предупредил, что из-за аварии временно затруднено движение на Нижегородской улице по направлению в центр. Ведомство советует прокладывать путь через ТТК и Новорогожскую улицу.

Москва, Зоя Осколкова

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