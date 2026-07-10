В Белгородской области женщина погибла при ударе дрона ВСУ

Жительница Белгородской области погибла в результате удара украинского беспилотника по автомобилю. Мужчина получил ранения. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
«В районе села Дмитриевка Шебекинского округа FPV-дрон ударил по автомобилю. От полученных травм женщина скончалась на месте. Приносим соболезнования родным и близким», – говорится в канале оперштаба в «Макс».
Супруг погибшей госпитализирован с множественными осколочными ранениями грудной клетки, рук, ног и головы. После оказания помощи пострадавший будет переведен в областную клиническую больницу.
Белгород, Зоя Осколкова
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