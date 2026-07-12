В Самарской области один человек погиб и трое пострадали из-за атаки дронов

Ночной налет украинских дронов стал причиной гибели жителя Самарской области. Кроме того, пострадали три человека, в том числе ребенок. Всего за ночь средства противовоздушной обороны сбили 349 беспилотников.

«Сегодня ранним утром террористический украинский режим средствами БПЛА атаковал наш регион. С прискорбием сообщаю, погиб мужчина. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким», – сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Три человека, среди которых ребенок, госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. «В результате атаки есть повреждения в частных и многоквартирных домах, а также на одном из промышленных предприятий. На местах работают оперативные службы», – добавил глава региона.

Кроме того, в Тульской области беспилотник попал в многоквартирный дом в городе Щекино. Никто не пострадал, жильцов эвакуировали. Последствия атаки устраняются, отметил губернатор Дмитрий Миляев.

В Ростовской области атаке подверглись города Таганрог и Каменск-Шахтинский, четыре района – Азовский, Неклиновский, Тарасовский, Миллеровский, и Таганрогский залив. «Обломки БПЛА обнаружены на трассе М4 «Дон» на 885 км по направлению на юг. Пострадавших нет. Движение на данном участке перекрыто. Место происшествия взято под охрану, поток автомобилей направлен через поселок Тарасовский. На месте работают саперы», – сообщил глава области Юрий Слюсарь. В течение получаса движение на трассе было полностью открыто.

Также в результате атаки дрона поврежден танкер при заходе в Азово-Черноморский морской канал. «Пострадавших нет. Возникший пожар локализован. Судно было пустое, угрозы разлива нефтепродуктов нет», – добавил Слюсарь.

По данным Минобороны, минувшей ночью средства ПВО перехватили 349 беспилотников над регионами России и акваториями Черного и Азовского морей.

Росавиация в целях безопасности вводила ограничения на работу аэропортов Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Самары, Ульяновска, Ярославля, Пензы, Саратова и столичных Внуково и Домодедово.

Самара, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube