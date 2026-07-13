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В Подмосковье три человека погибли во время ночного налета дронов

Фото губернатора Московской области в «Макс»

В Московской области жертвами ночной атаки дронов стали три местных жителя, еще пятеро пострадали. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В общей сложности минувшей ночью над территорией региона было сбито средствами ПВО и подавлено системами РЭБ 81 БПЛА. Беспилотники уничтожены над Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховом, Озерами, Истрой, Подольском, Ступино, Домодедово, Солнечногорском и Коломной.

«К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. В поселке Пионерский в Истре в результате падения беспилотника погибли три человека, еще трое получили ранения. Возник пожар в пяти частных домах. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», – сообщил Воробьев.

В Солнечногорске после попадания дрона в многоквартирный жилой дом пострадали два человека. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Кроме того, два частных дома повреждены в деревне Бабкино. В Можайске в многоквартирном доме обломками выбило два окна. Пострадавших нет.

На всех местах продолжают работать экстренные и оперативные службы, добавил глава региона.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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