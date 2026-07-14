Пенсионерка отдала мошенникам более 11 млн рублей по коду «Абракадабра»

Жительница Воронежа лишилась всех накоплений, передав их мошенникам. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

С 71-летней женщиной связались неизвестные, которые сначала представлялись ее начальством, а затем перевели общение на лжесотрудников спецслужб и Центробанка РФ.

На протяжении месяца аферисты запугивали жертву уголовным делом за финансирование терроризма и заставили снять все сбережения со счетов.

Деньги пенсионерка трижды передавала курьерам по кодовому слову «Абракадабра». Ущерб от действий мошенников составил 11,7 млн. рублей.

Воронеж, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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