Средства ПВО за ночь перехватили более 90 украинских дронов

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны перехватили более 90 вражеских беспилотников над территорией семи регионов России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение ночи, в период с 20.00 мск 14 июля до 7.00 мск 15 июля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», – отметили в оборонном ведомстве.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о повреждениях жилых домов в Железнодорожном и Советском районах. В первом случае в результате падения обломков БПЛА повреждена кровля частного дома, без детонации. Во втором – выбило окна в одной из квартир. Пострадавших нет. Последствия ночной атаки будут уточняться.

Кроме того, ночью Росавиация в целях безопасности вводила ограничения на работу аэропортов Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Самары, Ульяновска, Ярославля, Пензы, Саратова, Ижевска, Кирова и Краснодара.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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