В Белгородской области из-за атак ВСУ ранены пять человек

Во время атак со стороны ВСУ получили ранения пять человек, в том числе два ребенка. Об этом сообщает оперативный штаб Белгородской области.

«Сегодня ночью в городе Шебекино при детонации FPV-дрона пострадали три мирные жительницы. Они были доставлены в Шебекинскую центральную районную больницу. У 13-летней девочки диагностированы осколочные ранения области шеи и голени, у ее 16-летней сестры – касательное ранение плеча», – говорится в сообщении.

Кроме того, 18-летняя девушка с осколочным ранением госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода.

Утром в хуторе Церковный Белгородского округа от удара беспилотника по автомобилю пострадали двое мужчин. Они самостоятельно обратились в Октябрьскую РБ. У обоих диагностировали поверхностные осколочные ранения тела и акубаротравмы. После оказания помощи пострадавших отпустили на амбулаторное лечение.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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