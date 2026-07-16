Средства ПВО ночью сбили более 370 украинских беспилотников

Прошедшей ночью 19 российских регионов подверглись налету украинских дронов. Средства противовоздушной обороны сбили более 370 БПЛА. Есть жертвы среди мирного населения, а также разрушения инфраструктуры.

«В течение ночи в период с 21.00 мск 15 июля до 8.00 мск 16 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 375 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», – сообщили в Минобороны РФ.

В Ярославской области только в первую волну сбили 19 дронов. «Погиб мужчина, еще четверо мужчин пострадали. Им оказана вся необходимая медицинская помощь. Троим госпитализация не потребовалась, один остается на стационарном лечении», – сообщил губернатор Михаил Евраев. Угроза сохраняется. Военные и силовые структуры продолжают работу по отражению атаки.

В Саратовской области из-за атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Энгельсе. «На месте работают все оперативные службы. Пострадавших предварительно нет», – сообщил глава региона Роман Бусаргин.

В результате падения обломков дрона в пригороде Воронежа повреждена стена и остекление частного дома, а также легковой автомобиль. Никто не пострадал, отметил губернатор Александр Гусев.

Кроме того, ночью Росавиация в целях безопасности вводила ограничения на работу аэропортов Саратова, Пензы, Самары, Иваново, Ярославля, Череповца, а также всех воздушных гаваней столицы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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