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Средства ПВО ночью сбили более 240 украинских дронов

Сегодня ночью средства противовоздушной обороны сбили более 240 вражеских беспилотников над 12 регионами России. По предварительным данным, пострадавших нет.

«В течение ночи в период с 20.00 мск 16 июля до 8.00 мск 17 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 243 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сообщили в Минобороны РФ.

Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Как сообщают власти подвергшихся ночному налету регионов, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Последствия атаки устанавливаются, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Кроме того, ночью Росавиация в целях безопасности вводила ограничения на работу аэропортов Казани, Самары, Ульяновска, Краснодара, Сочи, Геленджика, Калуги, а также столичных Внуково и Домодедово.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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