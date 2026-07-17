В Подмосковье произошел крупный пожар в промзоне

В Московской области тушат сильный пожар в промышленной зоне. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«Сообщение о пожаре поступило по адресу: город Бронницы, Производственный проезд. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение на открытой территории в промышленной зоне, огнем повреждены несколько автомобилей», – говорится в сообщении.

По предварительной оценке, площадь пожара составляет 5 тысяч квадратных метров.

«К тушению привлечено порядка 60 человек и 20 единиц техники», – добавили в ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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