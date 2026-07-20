Мошенники под видом госслужащих похитили товары на 100 млн рублей

Правоохранители пресекли деятельность преступной группы, дистанционно совершавшей многомиллионные хищения. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Полицейские установили девять подозреваемых в совершении 38 мошенничеств в отношении юридических лиц на территории 10 субъектов Российской Федерации. Задержания провели на территории Московской, Новосибирской, Вологодской и Саратовской областей, а также Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении.

По данным следствия, злоумышленники в сети Интернет находили организации, занимавшиеся продажами различного оборудования. От имени различных фирм и государственных структур аферисты заключали договоры купли-продажи на условиях постоплаты. С использованием поддельных документов они получали товар и перевозили его на заранее арендованные склады для последующего сбыта.

«Сообщники создали разветвленную криминальную сеть с действующим за рубежом кол-центром. Через него велись телефонные переговоры с потерпевшими и координировалась преступная деятельность», – добавила Волк.

В ходе обысков изъяты средства связи, банковские карты, поддельные печати, персональные компьютеры, а также часть похищенного имущества на сумму более 100 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц»). Фигуранты заключены под стражу

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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