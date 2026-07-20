В курском Льгове четыре человека пострадали при атаке дрона в районе вокзала

В Курской области четыре жителя пострадали из-за удара украинского дрона. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.
«Вражеские беспилотники ударили по городу Льгову, в районе железнодорожной станции. Вокзал для перевозок временно закрыт из-за режима КТО, пассажиров в этот момент там не было. К сожалению, ранено четверо мужчин – они сотрудники железной дороги», – написал глава региона в своем канале в «Макс».
У трех пострадавших незначительные травмы, четвертого с осколочными ранениями доставили в больницу, где оказывают всю необходимую помощь.
Кроме того, была повреждена машина администрации муниципалитета, которая подъехала к зданию вокзала в момент удара. Раненых нет, добавил губернатор.
Курск, Зоя Осколкова
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