В курском Льгове четыре человека пострадали при атаке дрона в районе вокзала

В Курской области четыре жителя пострадали из-за удара украинского дрона. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«Вражеские беспилотники ударили по городу Льгову, в районе железнодорожной станции. Вокзал для перевозок временно закрыт из-за режима КТО, пассажиров в этот момент там не было. К сожалению, ранено четверо мужчин – они сотрудники железной дороги», – написал глава региона в своем канале в «Макс».

У трех пострадавших незначительные травмы, четвертого с осколочными ранениями доставили в больницу, где оказывают всю необходимую помощь.

Кроме того, была повреждена машина администрации муниципалитета, которая подъехала к зданию вокзала в момент удара. Раненых нет, добавил губернатор.

Курск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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