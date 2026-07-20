ВСУ атаковали автобус в белгородском Шебекино: пять человек погибли, 23 ранены

В городе Шебекино Белгородской области украинский беспилотник нанес удар по пассажирскому автобусу. В результате целенаправленной атаки на рейсовый автобус погибли пять человека, в том числе ребенок. Еще 23 мирных жителя ранены. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

«Четыре женщины и мальчик скончались от полученных травм. Личности погибших устанавливаются», – написал он в своем канале в «Максе».

Среди раненых – 17-летний подросток. Все пострадавшие доставлены в Шебекинскую районную больницу. Состояние троих пациентов медики оценивают как крайне тяжелое, им оказывают всю необходимую помощь, уточнил врио главы региона. «После стабилизации состояния переведем раненых в медицинские учреждения Белгорода», – добавил Шуваев.

Канал Mash уточняет, что ВСУ ударили дроном по автобусу №109 Белгород – Шебекино. Атака произошла около полудня. Беспилотник был начинен поражающими элементами – мелкими шариками.

Белгород, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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