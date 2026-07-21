Над Россией за ночь сбили 209 украинских БПЛА

За прошедшую ночь средства противоздушной обороны уничтожили 209 украинских беспилотников самолетного типа над 11 российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Дроны нейтрализованы в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской областях, Московском регионе, Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму и над акваториями Азовского и Черного морей.

Один БПЛА был сбит над Воронежем, уточнил губернатор Александр Гусев. По его данным, пострадавших и разрушений нет.

В Ростовской области дроны и ракеты уничтожены в региональном центре и четырех районах области, уточнил глава региона Юрий Слюсарь. По его словам, в Милютинском районе в результате падения обломков БПЛА загорелся лес. Обошлось без пострадавших. «Угрозы населенным пунктам нет. В настоящее время проводится тушение пожара», – написал губернатор в «Максе».

Во Владимире вражеский беспилотник попал в квартиру многоэтажного дома, сообщил глава Владимирской области Александр Авдеев. По информации губернатора, жильцов в квартире не находилось. Предварительно, пострадавших нет. Проводится эвакуация жителей дома. Возникший после атаки пожар локализован на площади около 25 «квадратов», открытое горение ликвидировано. На месте работают экстренные службы.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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