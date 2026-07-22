За ночь средства ПВО перехватили более 240 украинских дронов

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили более 240 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 21 июля до 8.00 мск 22 июля дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 242 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – говорится в сообщении.

Дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

На местах падения обломков работают оперативные службы. Последствия ночной атаки устанавливаются. В некоторых регионах сохраняется тревога беспилотной опасности.

Кроме того, в течение ночи Росавиация в целях безопасности вводила ограничения на работу аэропортов Краснодара, Калуги, Пскова, Ярославля, Калининграда и Санкт-Петербурга.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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