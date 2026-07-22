Число жертв ночной атаки БПЛА на Кубань выросло до двух

Число погибших в результате ночной атаки ВСУ на Краснодарский край увеличилось до двух. В больнице умерла девушка, получившая ранения при ударе БПЛА по складскому комплексу в Краснодаре, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Трое пострадавших остаются в больницах города, шестерым оказана амбулаторная помощь, уточнил глава региона.

Ранее стало известно, что в результате массированной атаки БПЛА на Кубань погиб сотрудник нефтебазы в Армавире, а на складском комплексе в Краснодаре пострадали 10 человек. Кондратьев уточнил, что в Армавире погиб охранник. По последним данным, пожар на нефтебазе в Армавире полностью ликвидирован. Возгорание на складе в Краснодаре компании Wildberries локализовано. Глава регионального управления МЧС РФ Алексей Клушин заявил, что потушить пожар в Краснодаре планируется до конца суток. Кондратьев поручил мэрам Краснодара и Армавира оказать семьям погибших максимальную поддержку.

Краснодар, Наталья Петрова

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