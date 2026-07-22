В Краснодарском крае один человек погиб и 10 ранены при ночной атаке БПЛА

Один человек в результате погиб, еще десять пострадали в результате массированной ночной атакой вражеских дронов на Краснодарский край. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Глава региона уточнил, что в Армавире обломки беспилотника упали на территорию предприятия, из-за чего погиб один из сотрудников. В результате атаки на складской комплекс в Краснодаре пострадали 10 человек, трое из них в тяжелом состоянии. Их доставили в больницу. Остальным шестерым пострадавшим помощь оказали амбулаторно. На складе все еще ликвидируют последствия ночной атаки и тушат пожар.

Кроме того, в Краснодаре обломки дронов попали в два многоквартирных дома, а в станице Динской – в два частных дома. Обошлось без пострадавших.

Кондратьев добавил, что поручил главам муниципалитетов оказать пострадавшим необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что в результате налета БПЛА начался пожар на складском комплексе в Краснодаре и на территории нефтебазы в Армавире. Глава Wildberries Татьяна Ким подтвердила, что в среду ночью были атакованы логистические центры компании в Краснодаре и Невинномысске. По ее словам, среди сотрудников есть пострадавшие, на объектах проводилась эвакуация. Следственный комитет РФ возбудил дело о терактах после ударов ВСУ по логистическим центрам в Краснодаре и Невинномысске.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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