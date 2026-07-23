В Подмосковье три человека пострадали при взрыве газа

В Московской области три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

По данным спасателей, взрыв произошел в одной из квартир в Егорьевске. Предположительно, сдетонировал газовый баллон.

В результате пострадали три человека. Возник пожар на площади 60 квадратных метров. Отмечается, что возгорание удалось оперативно локализовать.

На месте продолжают работать экстренные службы, выясняются все обстоятельства случившегося.

Москва, Зоя Осколкова

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