В Подмосковье три человека пострадали при взрыве газа

В Московской области три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.
По данным спасателей, взрыв произошел в одной из квартир в Егорьевске. Предположительно, сдетонировал газовый баллон.
В результате пострадали три человека. Возник пожар на площади 60 квадратных метров. Отмечается, что возгорание удалось оперативно локализовать.
На месте продолжают работать экстренные службы, выясняются все обстоятельства случившегося.
Москва, Зоя Осколкова
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