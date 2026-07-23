Пожар возник при атаке БПЛА на промышленный объект в Башкирии

В Башкирии отражена атака украинских беспилотников на промышленный объект в Туймазинском районе. Об этом сообщил Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям.

Никто не пострадал, но из-за падения обломков начался пожар, который сейчас ликвидируют, отметили в ведомстве. На месте работают все оперативные службы.

Сегодня утром в Башкирии объявляли режим беспилотной опасности. Воздушная тревога действовала три часа.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области начался пожар на объекте ТЭК после ночной атаки дронов ВСУ.

Уфа, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube