ВСУ атаковали рынок и магазин в Энергодаре, есть раненые

В Энергодаре в результате двух атак ВСУ по гражданским объектам пострадали четыре мирных жителя. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.

По его словам, первый удар был нанесен по территории городского рынка. В результате тяжелые ранения получили две женщины в возрасте около 60 лет.

«Вторая атака пришлась по территории магазина по улице Воинов-Интернационалистов. Пострадали мужчина около 30 лет, который находится в крайне тяжелом состоянии, и женщина около 60 лет, получившая тяжелые ранения», – написал Пухов в своем Max-канале.

Всех пострадавшие доставлены в медсанчасть, им оказывают всю необходимую помощь.

Ранее сегодня мэр Энергодара сообщил, что город полностью обесточен из-за атак ВСУ на подстанции. По его словам, ВСУ продолжают охоту на городские трансформаторные подстанции.

Энергодар, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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