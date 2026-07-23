Жениха ранило при атаке дрона на ЗАГС в центре Белгорода

Украинские войска с помощью беспилотника атаковали ЗАГС в центре Белгорода во время церемонии регистрации брака. Пострадали два человека. Об этом сообщает канал SHOT.

По информации очевидцев, осколок дрона попал в жениха – мужчина получил ранение ног. «На невесте загорелось свадебное платье», – говорится в сообщении. Также пострадал еще один мужчина – у него тоже ранение ног. Оба пострадавших от госпитализации отказались.

Кроме того, как отмечается, при атаке повреждены два автомобиля. На месте работают экстренные службы.

В свою очередь, оперштаб Белгородской области сообщил о двух пострадавших мирных жителях в результате детонации вражеского БПЛА в центре Белгорода. «Двое мужчин получили осколочные ранения ног. Медицинская помощь оказана на месте, от предложенной транспортировки в стационар пострадавшие отказались», – отметили в ведомстве, но не уточнили, какой объект попал под удар дрона. Повреждения получили две машины. В оперштабе добавили, что информация о последствиях атаки ВСУ уточняется.

Белгород, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube