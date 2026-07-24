Почти 600 БПЛА сбили над российскими регионами за ночь

Украинские вооруженные формирования минувшей ночью предприняли масштабную атаку беспилотниками на российские регионы. Подразделения противоздушной обороны перехватили и уничтожили 571 дрон над 16 субъектами РФ, сообщило Минобороны.

Как уточнили в военном ведомстве, БПЛА сбили в Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, Московском регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее стало известно, что 59 дронов были ликвидированы в небе над Ленинградской областью. В результате попадания БПЛА загорелись склады компании Wildberries, три человека ранены, сообщал губернатор региона Александр Дрозденко. Также, по его данным, после удара дрона обрушился один из складов птицефабрики «Северная» в поселке Синявино Кировского района. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал о воздушной атаке на гражданскую инфраструктуру на Московском шоссе, не уточнив, какие объекты попали под удар БПЛА. До этого Wildberries проинформировала о приостановке работы двух складов в Шушарах и Уткиной Заводи, расположенных в Северной столице.

Москва, Наталья Петрова