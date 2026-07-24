российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Почти 600 БПЛА сбили над российскими регионами за ночь

Фото Минобороны РФ

Украинские вооруженные формирования минувшей ночью предприняли масштабную атаку беспилотниками на российские регионы. Подразделения противоздушной обороны перехватили и уничтожили 571 дрон над 16 субъектами РФ, сообщило Минобороны.

Как уточнили в военном ведомстве, БПЛА сбили в Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, Московском регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее стало известно, что 59 дронов были ликвидированы в небе над Ленинградской областью. В результате попадания БПЛА загорелись склады компании Wildberries, три человека ранены, сообщал губернатор региона Александр Дрозденко. Также, по его данным, после удара дрона обрушился один из складов птицефабрики «Северная» в поселке Синявино Кировского района. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал о воздушной атаке на гражданскую инфраструктуру на Московском шоссе, не уточнив, какие объекты попали под удар БПЛА. До этого Wildberries проинформировала о приостановке работы двух складов в Шушарах и Уткиной Заводи, расположенных в Северной столице.

Москва, Наталья Петрова