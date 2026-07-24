Россиянка пыталась взорвать силовика в Москве по заданию украинской разведки

В Москве задержана 30-летняя женщина при попытке заложить самодельную бомбу под машину сотрудника органов безопасности по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ. По информации спецслужбы, россиянка сама предложила сотрудничество украинской разведке в обмен на содействие в переезде в одну из стран Евросоюза.

По заданию куратора женщина выезжала на Украину через Турцию и Молдову. Там она прошла инструктаж по проведению диверсионно-террористической деятельности. После этого фигурантка вернулась в Россию, где забрала взрывчатку из тайника на окраине Самары, а затем приехала в Москву для совершения теракта против силовика. «В момент закладки СВУ под автомобиль последнего женщина задержана сотрудниками ФСБ России», – отметили в ФСБ.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 205 УК РФ (покушение на теракт) и ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств). Женщина помещена под стражу.

В настоящее время решается вопрос о квалификации ее действий также по статье 275 УК РФ (госизмена), предусматривающей до 20 лет лишения свободы. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств преступления и розыску его организаторов.

Москва, Наталья Петрова