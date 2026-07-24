При ракетном ударе ВСУ по промышленному предприятию в Кирове погибли шесть человек, еще 26 пострадали. Об этом сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.
«В результате атаки киевского режима на предприятие в Кирове, к сожалению, пострадали 32 человека. Из них 6 человек погибли на месте», – написал он в своем Max-канале. Региональное правительство окажет семьям погибших всемерную поддержку, заверил губернатор.
По словам главы региона, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь в зависимости от состояния – одних госпитализировали, другие проходят лечение амбулаторно.
Соколов уточнил, что пожар, возникший после ракетного обстрела, потушен. Сейчас устраняются последствия атаки – уже восстановлено водоснабжение и подача электричества. «Проводится обследование близлежащих жилых домов, после чего примем решение об оказании помощи», – добавил губернатор.
Ранее Соколов сообщил, что ВСУ сегодня утром совершили ракетную атаку на одно из предприятий в Кирове, отметив, что есть раненые, которым оказывают помощь. Точное число пострадавших он тогда не озвучил.
Киров, Наталья Петрова
© 2026, РИА «Новый День»