В Кирове при ракетном ударе ВСУ по предприятию погибли 6 человек Еще 26 человек ранены

При ракетном ударе ВСУ по промышленному предприятию в Кирове погибли шесть человек, еще 26 пострадали. Об этом сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.

«В результате атаки киевского режима на предприятие в Кирове, к сожалению, пострадали 32 человека. Из них 6 человек погибли на месте», – написал он в своем Max-канале. Региональное правительство окажет семьям погибших всемерную поддержку, заверил губернатор.

По словам главы региона, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь в зависимости от состояния – одних госпитализировали, другие проходят лечение амбулаторно.

Соколов уточнил, что пожар, возникший после ракетного обстрела, потушен. Сейчас устраняются последствия атаки – уже восстановлено водоснабжение и подача электричества. «Проводится обследование близлежащих жилых домов, после чего примем решение об оказании помощи», – добавил губернатор.

Ранее Соколов сообщил, что ВСУ сегодня утром совершили ракетную атаку на одно из предприятий в Кирове, отметив, что есть раненые, которым оказывают помощь. Точное число пострадавших он тогда не озвучил.

Киров, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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