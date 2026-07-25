Сотрудник атакованного завода в Кирове, считавшийся погибшим, выжил

По уточненным данным, один из числившихся погибшим при ракетном ударе по промышленному предприятию в Кирове жив. Таким образом, жертвами атаки стали пять, а не шесть человек, сообщил губернатор региона Александр Соколов.

«Слава Богу, погибших на месте не 6, а 5 человек. Один из работников предприятия, числящийся пропавшим под завалами, не выходивший на связь, жив», – написал он в «Максе».

Соколов добавил, что представил погибших к государственным наградам, назвав их «настоящими героями трудового фронта».

ВСУ ударили ракетой по одному из заводов в Кирове утром 24 июля. Власти не уточняли, какое предприятие попало под вражеский удар. Первоначально сообщалось, что погибли шесть человек, еще 26 пострадали. В Кировской области объявили трехдневный траур 25, 26 и 27 июля по жертвам украинской атаки.

Киров, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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