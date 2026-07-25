В Белгороде БПЛА атаковал многоэтажку, ранены три человека

В Белгороде украинский беспилотник попал в многоквартирный дом. Здание получило повреждения, пострадали три человека. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

По его данным, ВСУ атаковали многоэтажку на улице Есенина. В результате удара частично разрушена стена здания, повреждены остекление и припаркованные автомобили. Госпитализированы трое мужчин с осколочными ранениями.

Второй вражеский дрон ударил по коммерческому объекту. Повреждены фасад и три припаркованные машины. На местах прилетов работают все оперативные службы.

Ранее сегодня Шуваев сообщил, что со вчерашнего вечера ВСУ проводят массированные атаки беспилотниками на Белгород и Белгородский округ. «Удары наносятся хаотично – по жилым домам, объектам гражданской инфраструктуры, коммерческим объектам, местам общественного пользования. Никакой военной логики в этих ударах нет: цель врага – посеять панику, создать напряженность и затруднить работу экстренных и коммунальных служб», – написал врио главы региона в своем Max-канале.

Белгород, Наталья Петрова