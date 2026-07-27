Семейная пара стала жертвой налета БПЛА на Ростов-на-Дону, еще 5 человек ранены

В Ростове-на-Дону во время ночной атаки украинских беспилотников погибли супруги, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Ранения различной степени тяжести получили пять человек, двое из них – в тяжелом состоянии, в том числе подросток», – написал он в своем Max-канале. Четверо пострадавших госпитализированы. «Медики делают все необходимое», – заверил глава региона. Одному раненому помощь оказана на месте.

По словам Слюсаря, разрушения зафиксированы в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах Ростова-на-Дону.

«В результате падения БПЛА возникли очаги возгорания в нескольких местах – на территории частного предприятия, складских сооружений, нескольких частных домовладений. Загорелись несколько автомобилей поблизости с домами. Почти все пожары оперативно потушены. Сейчас спасатели ликвидируют пожар на площади 400 квадратных метров», – отметил губернатор.

Кроме того, добавил он, выбило стекла в нескольких частных домах, а также на верхних этажах многоэтажного дома и в социальном учреждении.

Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин ранее сегодня сообщал о повреждении многоквартирного дома в Пролетарском районе. Для жителей организован пункт временного размещения. Экстренные службы устраняют последствия воздушной атаки. «Собственникам поврежденных зданий и помещений после оценки ущерба будет оказана предусмотренная законом помощь», – добавил градоначальник.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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