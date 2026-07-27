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До пяти выросло число погибших при атаке ВСУ на Ростов-на-Дону

Число погибших в результате ночной атаки украинских беспилотников на Ростов-на-Дону достигло пяти человек. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Жертвами налета БПЛА стали двое взрослых и ребенок. Спасатели нашли их при разборе завалов многоквартирного дома, пострадавшего в результате попадания дрона, уточнил глава региона. Ранее Слюсарь сообщал о погибшей во время ночной атаки супружеской паре, еще пять человек пострадали. По уточненным данным, при падении обломков беспилотников на жилые дома ранения получили 8 человек. Шесть из них госпитализированы, остальным помощь оказали на месте. Состояние одного мужчины врачи оценивают как тяжелое, он получил значительные ожоги и переломы. Состояние остальных пациентов, по оценкам медиков, средней тяжести.

Обломки вражеских дронов повредили здания и жилые дома в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах Ростова. Загорелись склады, территория частного предприятия, несколько частных домов и припаркованные автомобили. К утру почти все пожары потушили.

Жители подвергшихся атаке многоквартирных домов были эвакуированы. 56 человек размещены в пункте временного размещения. Всего, по данным губернатора, были повреждены три многоквартирных дома, 17 частых домовладений, одно социальное учреждение (центр для бездомных), пять автомобилей, кафе и складские помещения. Власти города ввели режима ЧС в границах поврежденных домов. Жителям будет оказана вся необходимая помощь, отметил Слюсарь.

Работы по ликвидации последствий атаки ВСУ продолжаются. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб и спасатели.

Ночью над Ростовской областью, по информации губернатора, было уничтожено 50 БПЛА. Атаке подверглись города Ростов-на-Дону и Таганрог, а также четыре района области. В Таганроге обломки дрона повредили здание производственного объекта. Никто не пострадал.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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