В страшном ДТП под Тулой погибли четыре человека

Смертельное ДТП произошло ранним утром во вторник на трассе «М-2» Крым в Тульской области – столкнулись лоб в лоб легковой автомобиль и грузовик. В результате аварии погибли четыре человека, сообщили в региональной прокуратуре.

По информации областного глава МЧС, лобовое ДТП с участием грузовика Ford Cargo и легкового автомобиля Hyundai Sonatа произошло около 05:16 мск на 299 км автодороги.

Жертвами аварии стали водитель и трое пассажиров легковушки, уточнили в областном прокуратуре.

Автомобиль после сильного удара превратился в груду металла. Спасателям для извлечения погибших пришлось применять специальный инструмент.

Фото: прокуратура Тульской области

Прокуратура Чернского района Тульской области взяла на контроль установление всех обстоятельств дорожной аварии и ход процессуальной проверки, организованной следователями по данному факту.

Тула, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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