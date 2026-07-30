Горит склад под Пензой, есть раненый: атаке подверглись 10 регионов России, сбито 258 БПЛА

Средства противоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 258 украинских беспилотников над 10 российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, воздушные цели сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской областями, Краснодарским краем, Крымом, Адыгеей и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Пензенской области после атаки БПЛА загорелся склад Wildberries, проинформировал губернатор региона Олег Мельниченко. По его данным, пострадал один человек, порядка 200 сотрудников эвакуировано. «На территории склада наблюдается открытое горение, пожарные ведут борьбу с огнем», – написал глава региона в своем Max-канале.

В Ростовской области, по данным местных властей, уничтожены более 40 беспилотников в Таганроге и восьми районах региона – Кашарском, Миллеровском, Красносулинском, Шолоховском, Чертковском, Азовском, Аксайском и Тарасовском. В результате падения обломков БПЛА в Неклиновском районе в селе Русская-Слободка в частном доме выбило два окна, уточнил губернатор Юрий Слюсарь. Никто не пострадал.

Порядка 40 дронов ликвидировало в небе над Воронежем и 12 районами Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Москва, Наталья Петрова