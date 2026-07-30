Предприятие загорелось на Кубани из-за атаки БПЛА – пострадали 4 человека

Пожар начался на предприятии в поселке Волна в Темрюкском районе Краснодарского края после падения обломков БПЛА, есть пострадавшие. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

В оперштабе уточнили, что пострадали четыре человека. Трое из них госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных и специальных служб.

По данным Минобороны, в течение ночи подразделения ПВО сбили 258 вражеских беспилотников над российскими регионами, в том числе над Краснодарским краем.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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