Предприятие загорелось на Кубани из-за атаки БПЛА – пострадали 4 человека

Пожар начался на предприятии в поселке Волна в Темрюкском районе Краснодарского края после падения обломков БПЛА, есть пострадавшие. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
В оперштабе уточнили, что пострадали четыре человека. Трое из них госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.
На месте происшествия работают сотрудники оперативных и специальных служб.
По данным Минобороны, в течение ночи подразделения ПВО сбили 258 вражеских беспилотников над российскими регионами, в том числе над Краснодарским краем.
Краснодар, Наталья Петрова
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