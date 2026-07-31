Два гранатомета, десятки автоматов и тысячи патронов: в Белгороде задержали охранников с арсеналом оружия

В Белгородской области задержали четверых мужчин, у которых при себе был целый арсенал оружия. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Десятки гладкоствольных ружей и автоматов Калашникова, два гранатомета, электродетонатор, ручные гранаты и свыше 13 тысяч патронов различного калибра – такой объем оружия и боеприпасов изъяли у задержанных мои коллеги в Белгородской области», – говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушители работали в частной охранной компании и обеспечивали логистическое сопровождение транспортных средств, незаконно используя боевое стрелковое оружие и взрывные устройства.

Уголовные дела возбуждены по ч. 3 ст. 222 и ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему).

Двоих фигурантов заключили под стражу, еще двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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