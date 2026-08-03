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Складской комплекс подвергся атаке БПЛА во Владимирской области

Беспилотники ВСУ атаковали складской комплекс в Собинском округе Владимирской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своем Max-канале.

По его данным, есть разрушения, вспыхнул пожар. Работников склада эвакуировали. На месте работают оперативные службы. Беспилотная опасность в регионе сохраняется, уточнил Авдеев.

В Wildberries позже подтвердили, что атаке подвергся логистический объект компании во Владимирской области. Предварительно, пострадавших нет, отметили в пресс-службе. На месте работают пожарные расчеты.

Владимир, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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