В Калужской области задержали 22-летнего парня, пытавшегося поджечь военкомат

Сотрудники ФСБ задержали россиянина, который по заданию Службы безопасности Украины пытался поджечь военкомат в Калужской области. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

По данным спецслужбы, 22-летний местный житель сам вышел на представителя СБУ и начал сотрудничать с ним. Выполняя задания куратора, он нанес на стены жилых домов надписи с оскорблениями представителей органов власти России. Затем по заданию украинской спецслужбы молодой человек стал готовить поджог здания военкомата. Он провел разведку объекта и изготовил несколько коктейлей Молотова. При попытке совершения преступления злоумышленник был задержан.

При обыске у него нашли и изъяли несколько канистр с зажигательной смесью и средства связи, содержащие переписку с куратором.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта. Задержанный дает признательные показания, отметили в ФСБ.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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