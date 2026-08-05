В Курской области при ударе БПЛА по предприятию ранены три человека

Три человека получили ранения в результате атаки украинского беспилотника на предприятие в селе Малое Солдатское в Беловского района Курской области. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.

По его данным, у 39-летней женщины осколочное ранение правой голени. Еще у одного 72-летнего сотрудника осколочное ранение поясницы, а у 41-летнего мужчины осколочное ранение челюсти.

Пострадавшим оказали первую помощь на месте. Сейчас раненых транспортируют в Курскую областную больницу.

Курск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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