В Ярославской области отбили самую массовую атаку БПЛА: сбито 88 дронов

Силы противоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили самую массовую атаку украинских беспаилотников на Ярославскую область – ликвидировано 88 БПЛА. Никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
По его словам, в результате отражения воздушной атаки сгорел частный дом, в нескольких многоквартирных домах выбиты стекла. Кроме того, повреждены припаркованные автомобили.
«Компенсация будет предоставлена всем пострадавшим», – заверил губернатор.
Евраев добавил, что Московский проспект остается перекрытым, там идет работа по обезвреживанию обломков дронов.
В регионе сохраняется режим угрозы БПЛА, отражение атаки ВСУ продолжается.
Ярославль, Наталья Петрова
© 2026, РИА «Новый День»