В Ярославской области отбили самую массовую атаку БПЛА: сбито 88 дронов

Силы противоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили самую массовую атаку украинских беспаилотников на Ярославскую область – ликвидировано 88 БПЛА. Никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

По его словам, в результате отражения воздушной атаки сгорел частный дом, в нескольких многоквартирных домах выбиты стекла. Кроме того, повреждены припаркованные автомобили.

«Компенсация будет предоставлена всем пострадавшим», – заверил губернатор.

Евраев добавил, что Московский проспект остается перекрытым, там идет работа по обезвреживанию обломков дронов.

В регионе сохраняется режим угрозы БПЛА, отражение атаки ВСУ продолжается.

Ярославль, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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