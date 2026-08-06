ПВО сбила 605 дронов за ночь: под атаку попали 19 регионов России

Средства противоздушной обороны в течение ночи уничтожили 605 беспилотников ВСУ самолетного типа над 19 регионами России, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, воздушные цели сбиты в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму и над акваториями Азовского и Черного морей.

Уточняется, что массированная вражеская атака была отражена в период с 20:00 среды до 8:00 четверга.

Самую массовую атаку БПЛА пережила Ярославская область, где, по уточненным данным региональных властей, нейтрализовали 92 дрона. «Из-за упавших обломков произошло возгорание трех частных домов, выбиты стекла в нескольких многоквартирных, повреждены личные автомобили жителей региона», – уточнил губернатор Михаил Евраев в «Максе». Информация по пострадавшим уточняется. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено, добавил глава региона.

В Курской области беспилотник ударил по частному дому в селе Козыревка Большесолдатского района. В результате атаки погиб 57-летний мужчина, еще шесть человек ранены, трое их них в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

В Воронежской области уничтожено 57 беспилотников, обошлось без пострадавших, проинформировал глава региона Александр Гусев. В региональном центре из-за падения обломков БПЛА повреждены остекление и кровля в нескольких частных и многоквартирных домах, повреждены семь автомобилей. В одном из районов области повреждены кровля и фасад построек на территории двух агропредприятий.

В Тверской области в результате падения обломков дрона незначительные повреждения получил фасад логистического комплекса Wildberries, уточнил губернатор Виталий Королев. По его данным, люди не пострадали. В Калининском муниципальном округе обломки БПЛА повредили несколько хозпостроек в СНТ, пострадавших нет.

В Ростовской области отражена атака более 20 беспилотников, в Калужской области сбили 17 БПЛА, в Тульской области – семь, отчитались главы регионов. Пострадавших и последствий на земле не зафиксировано. Еще шесть дронов обезврежены на подлете к Москве, уточнил мэр столицы Сергей Собянин.

В Краснодарском краев обломки БПЛА повредили частный дом в анапском селе Супсех, уточнил региональный оперштаб. Начался пожар, который быстро потушили. Обошлось без пострадавших.

Москва, Наталья Петрова