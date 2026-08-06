Ребенок и трое взрослых ранены при атаке БПЛА на Нижегородскую область

Четыре человека, включая ребенка, пострадали при ночной атаке вражеских дронов на Нижегородскую область. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

По словам губернатора, после радиоподавления один из беспилотников врезался в дерево, что вызвало детонацию боевой части. Осколки разлетелись и вызвали пожар в квартире близ расположенного жилого дома – именно там находились пострадавшие.

«Всем была оперативно оказана медицинская помощь, угрозы жизни и здоровью нет, возгорание ликвидировано», – написал Никитин в своем Max-канале. Он пообещал оказать помощь жителям, чье жилье получило повреждения.

Ранее губернатор сообщил, что за ночь в небе над Нижегородской областью было уничтожено 26 украинских БПЛА.

По данным Минобороны РФ, силы ПВО в течение минувшей ночи перехватили 605 беспилотников ВСУ над территорией России.

Нижний Новгород, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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