Пожар возник на НПЗ в Ярославской области после налета БПЛА

В результате массированной атаки беспилотников ВСУ на Ярославскую область пострадали четыре человека, начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев. По его информации, силы ПВО и РЭБ сегодня отразили самую крупную атаку БПЛА в регионе – были уничтожены 93 дрона.

Все пострадавшие получили осколочные ранения, уточнил глава региона. Две женщины и мужчина госпитализированы, еще одного мужчину медики осмотрели на месте.

«Из-за упавших обломков произошло попадание в резервуары нефтеперерабатывающего завода. Спецслужбы работают над ликвидацией возгорания», – написал губернатор в «Максе». Также из-за упавших обломков, по его словам, загорелись три частных домов, выбило стекла в нескольких многоквартирных домах, повреждения получили несколько автомобилей.

Из-за атаки БПЛА ночью перекрывали выезд из Ярославля в направлении Москвы. В аэропорту Ярославля вводили ограничения на полеты.

Ярославль, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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